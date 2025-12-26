Un'altra giornata da ricordare per Aleksandar Stankovic : il centrocampista serbo è stato il grande protagonista del successo del Club Brugge sul campo del Genk, partita nella quale ha segnato un gol con un tiro dalla distanza e conquistato il titolo di migliore in campo.

Il classe 2005, prodotto del settore giovanile dell'Inter, ne ha parlato a fine match: "È incredibile. Prima segnavo sempre di testa, ma segnare così ora è particolarmente bello. Mio padre sarà orgoglioso del mio gol. Lo chiamerò più tardi, non vedo l'ora. È stata una partita difficile, un avversario tosto con un buon allenatore. Ma noi siamo il Club Brugge, sappiamo reagire se necessario".