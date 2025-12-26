Prosegue la splendida stagione di Aleksandar Stankovic con la maglia del Club Brugge. Il centrocampista serbo, classe 2005, è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-5 ottenuto sul campo del Genk, partita nella quale ha segnato un gol (il secondo nelle ultime tre giornate) con un destro dalla distanza, risultando il migliore in campo.
Stankovic non si ferma più: un altro gran gol e premio di MVP con il Club Brugge
Il centrocampista serbo, classe 2005, è stato uno dei protagonisti del successo per 3-5 ottenuto sul campo del Genk
Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, dopo un anno in Svizzera con il Lucerna ha scelto questa estate di trasferirsi in Belgio per proseguire nel suo percorso di crescita. I nerazzurri hanno mantenuto un diritto di recompra su di lui, ma dovrà guardarsi dall'interesse di numerosissimi club in giro per l'Europa.
