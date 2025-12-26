FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Stankovic non si ferma più: un altro gran gol e premio di MVP con il Club Brugge

ultimora

Stankovic non si ferma più: un altro gran gol e premio di MVP con il Club Brugge

Stankovic non si ferma più: un altro gran gol e premio di MVP con il Club Brugge - immagine 1
Il centrocampista serbo, classe 2005, è stato uno dei protagonisti del successo per 3-5 ottenuto sul campo del Genk
Fabio Alampi Redattore 

Prosegue la splendida stagione di Aleksandar Stankovic con la maglia del Club Brugge. Il centrocampista serbo, classe 2005, è stato uno dei grandi protagonisti del successo per 3-5 ottenuto sul campo del Genk, partita nella quale ha segnato un gol (il secondo nelle ultime tre giornate) con un destro dalla distanza, risultando il migliore in campo.

Stankovic non si ferma più: un altro gran gol e premio di MVP con il Club Brugge- immagine 2
Getty Images

Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, dopo un anno in Svizzera con il Lucerna ha scelto questa estate di trasferirsi in Belgio per proseguire nel suo percorso di crescita. I nerazzurri hanno mantenuto un diritto di recompra su di lui, ma dovrà guardarsi dall'interesse di numerosissimi club in giro per l'Europa.

Leggi anche
Inter, c’è una lacuna di cui nessuno parla: servirebbe intervento immediato
FCIN1908 / Inter, Acerbi e Darmian prossimi al rientro: il punto sulle loro condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA