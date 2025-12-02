Filip Stankovic torna a San Siro da ex. Il portiere del Venezia, grandissimo protagonista in Serie B, non nasconde l'emozione del grande ritorno. Stankovic ha lasciato anche qualche rimpianto nei tifosi dell'Inter, che ancora sperano di vederlo un giorno difendere i pali nerazzurri.
Stankovic: "Sogno la Champions con Ale e papà in panchina. Se mi dicono raccomandato…"
Stankovic: “Sogno la Champions con Ale e papà in panchina. Se mi dicono raccomandato…”
Filip Stankovic torna a San Siro da ex. Il portiere del Venezia, grandissimo protagonista in Serie B, non nasconde l'emozione
Il sogno di Filip, invece, prescinde dai colori: "Cosa sogno? Alzare la Champions, con mio fratello in squadra e papà ad allenarci. Non sarebbe un problema. Quando mi danno del raccomandato, mi motivo di più", ha detto Stankovic nell'intervista a Franco Vanni di Repubblica.
"Pio Esposito? Per me è stato un fratellino. Noi tre Stankovic uscivamo con gli Esposito, tutti insieme. Domani però voglio vincere io"
