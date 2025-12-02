FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Stankovic: “Sogno la Champions con Ale e papà in panchina. Se mi dicono raccomandato…”

news

Stankovic: “Sogno la Champions con Ale e papà in panchina. Se mi dicono raccomandato…”

Stankovic: “Sogno la Champions con Ale e papà in panchina. Se mi dicono raccomandato…” - immagine 1
Filip Stankovic torna a San Siro da ex. Il portiere del Venezia, grandissimo protagonista in Serie B, non nasconde l'emozione
Daniele Mari Direttore 

Filip Stankovic torna a San Siro da ex. Il portiere del Venezia, grandissimo protagonista in Serie B, non nasconde l'emozione del grande ritorno. Stankovic ha lasciato anche qualche rimpianto nei tifosi dell'Inter, che ancora sperano di vederlo un giorno difendere i pali nerazzurri.

Il sogno di Filip, invece, prescinde dai colori: "Cosa sogno? Alzare la Champions, con mio fratello in squadra e papà ad allenarci. Non sarebbe un problema. Quando mi danno del raccomandato, mi motivo di più", ha detto Stankovic nell'intervista a Franco Vanni di Repubblica.

Stankovic: “Sogno la Champions con Ale e papà in panchina. Se mi dicono raccomandato…”- immagine 2
Getty Images

"Pio Esposito? Per me è stato un fratellino. Noi tre Stankovic uscivamo con gli Esposito, tutti insieme. Domani però voglio vincere io"

Leggi anche
Graziani si scalda su Lautaro: “Possiamo dire che è tornato per l’Inter? Qualcuno si...
Ausilio: “Ora vi accorgete di Diouf! Lookman non serve, il motivo. A destra nulla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA