“Secondo me Cristian ha fatto bene. L’Inter è entrata in campo con un atteggiamento molto positivo, ha cercato di imporre ritmo e gioco fin dal primo minuto e ha fatto un buon primo tempo”.

“Come ha gestito i momenti più complicati della gara, sfruttando le pause per dissetarsi. La scena l’avete vista tutti. Ha trasmesso ai giocatori messaggi corretti dal punto di vista calcistico, e in generale positivi”.

In cosa dovrà invece migliorare, in vista della seconda gara, il 21 giugno a Seattle contro i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds?

“A Pasadena, nel secondo tempo, l’Inter non è riuscita a mantenere quanto di buono aveva fatto nel primo. Ma Chivu ha avuto pochi allenamenti con la squadra, e alcuni giocatori sono arrivati da poco. È presto per giudicare, ma è stato interessante assistere alle due varianti che ha proposto nella ripresa: prima con un giocatore alle spalle delle due punte e poi con due mezze punte dietro Thuram. Ha idee, e si vede”.

“Dispiace per il gol preso su palla inattiva da Sergio Ramos, ma anche su questo aspetto Chivu ha cambiato approccio: sui calci d’angolo è passato da una marcatura a uomo a una zona mista. Ovviamente servirà tempo per lavorarci e per farla assimilare alla squadra”.