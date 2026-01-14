Riguardo al momento in cui è arrivata l’offerta del club di Avellaneda, il giocatore ha raccontato:«Appena mi ha chiamato il presidente, l’idea ha iniziato a ronzarmi in testa. Ho capito che era un’opportunità nella mia carriera per poter giocare ed essere me stesso, cosa che mi stava mancando. L’ho sentito dentro e ho deciso di andare avanti. La chiamata mi ha sorpreso, ma è andata così e sono molto felice di essere qui. Quando abbiamo parlato ho iniziato a guardare le partite del Racing».

Alla domanda su cosa possa dare alla Academia, il giovane ha parlato del confronto avuto con Gustavo Costas:«Ho parlato con l’allenatore. Ha un modo molto speciale di vivere e trasmettere il calcio. Sono felice di stare con lui. Mi ha chiesto di essere me stesso, di avere responsabilità, ma anche libertà di giocare. Io sono un trequartista, ma posso giocare da esterno o da mezzala. Posso giocare dove mi dice il mister».

«Sono molto contento ed entusiasta di essere qui. I ragazzi mi hanno già dato un soprannome: mi chiamano Bebote. Sono molto grato per come mi hanno accolto. Ho dovuto cantare una canzone dei Los del Fuego», ha raccontato Carboni parlando dell’accoglienza ricevuta dalla squadra.

Valentín Carboni e la chiacchierata con Lautaro Martínez — «Quando le trattative sono andate avanti ho mandato un messaggio a Lautaro e mi ha detto di andare avanti, che mi avrebbe aiutato in qualsiasi cosa avessi bisogno. Mi ha detto che, se ero convinto, dovevo farlo e mi ha augurato il meglio. Avevo offerte dall’Italia, ma ho deciso con il cuore. Lautaro mi ha parlato del club, dei tifosi, che sono pazzeschi. Mi ha detto che stavo arrivando in un grande club e che questo comporta una responsabilità», ha spiegato il centrocampista offensivo.

Carboni e la possibilità di conquistarsi un posto nella Nazionale argentina — «Il Mondiale è un obiettivo. Tutti sogniamo di esserci, ma non è la cosa principale. Prima bisogna giocare e farlo bene. Non sono venuto qui per quello. Non ne ho parlato con Scaloni, ma loro dicono sempre che bisogna giocare. I ragazzi della Nazionale sono incredibili ed è stato un sogno essere con loro. Messi è il mio idolo ed è stato incredibile parlare con lui», ha concluso Carboni.