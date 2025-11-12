fcinter1908 pronostici Moldavia-Italia, pronostico marcatore: Frattesi garanzia azzurra, Esposito sgomita

Moldavia-Italia, pronostico marcatore: Frattesi garanzia azzurra, Esposito sgomita

La gara tra Moldavia e Italia rappresenta un crocevia per le Qualificazioni Mondiali 2026. La Norvegia resta lontana, ma la matematica concede ancora un barlume di speranza
L'Italia di Rino Gattuso domani sera affronterà la Moldavia per il penultimo incontro del girone di qualificazione per il prossimo mondiale. Con la Norvegia che riceverà l'Estonia in casa il discorso qualificazione potrebbe già chiudersi ma la matematica non ha ancora condannato gli azzurri agli spareggi. Tutto ancora aperto dunque con l'incontro "decisivo" tra Italia e Norvegia che si giocherà domenica sera. Sono 5 i nerazzurri convocati dal CT della nazionale per il doppio impegno degli azzurri.

Moldavia-Italia, marcatore Esposito

Il giovane attaccante nerazzurro ha già trovato la sua prima gioia in nazionale, il CT ha dimostrato di credere molto nel centravanti e non è da escludere la possibilità di vederlo, magari a gara in corso, nella gara di domani sera. Scopriamo insieme quanto è quotato il possibile gol di Esposito contro la Moldavia. Gli analisti di Vincitu quotano a 1.76 la rete di Francesco Pio Esposito contro la Moldova, gli esperti di Betsson e Snai bancano questa possibilità a 1.75 mentre i bookie di Bet365 quotano il gol di Esposito a 1.72.

Moldavia-Italia, Frattesi marcatore

Uno degli uomini spesso decisivi con la maglia azzurra (ma anche con quella nerazzurra) è Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro con la maglia della nazionale ha dato sempre il meglio di se e non è da escludere che la confidenza con il gol azzurro del centrocampista dell'Inter possa emergere ancora una volta. Per gli operatori di Snai la rete di Frattesi è quotata a 2.75 gli analisti di Vincitu bancano questa possibilità a 2.51 mentre quelli di Betsson a 2.50. Gli esperti di Bet365 quotano il possibile gol di Frattesi contro la Moldavia a 2.10

Moldavia-Italia, le probabili formazioni

MOLDAVIA (3-4-3): Avram; Baboglo, Mudrac, Dumbravanu; Platica, Ionita, Bodisteanu, Reabciuk; Caimacov, Nicolaescu, Postolachi. Ct. Clescenco.

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Bellanova, Mancini, Gabbia, Cambiaso; Orsolini, Ricci, Tonali, Zaccagni; Retegui, Pio Esposito. Ct. Gattuso.

 

