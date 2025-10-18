FC Inter 1908
Stramaccioni: “Inter, mini ciclo impegnativo ma ha di nuovo solidità. Bonny titolare perché…”

Da bordocampo, all'Olimpico, Andrea Stramaccioni, doppio ex di Roma e Inter, ha fatto queste considerazioni a DAZN
Marco Macca
Marco Macca 

Da bordocampo, all'Olimpico, Andrea Stramaccioni, doppio ex di Roma e Inter, ha fatto queste considerazioni a DAZN prima del big match dell'Olimpico:

"Gasperini ha scelto la Roma e la famiglia Friedkin perché vuole alzare l'asticella e le sue ambizioni credo che si sposino bene con la piazza e con la proprietà. E' il miglior inizio di Gasperini. Il risultato di oggi (il ko del Napoli a Torino, ndr) rende questa partita ancor più interessante: la Roma sarebbe prima anche con un pareggio".

"Da Amsterdam a oggi, l'Inter ha ritrovato solidità e ha trovato due attaccanti come Bonny ed Esposito che si fanno sempre trovare pronti. Stasera inizia un mini ciclo molto impegnativo. Bonny titolare? Si avvicina molto di più al lavoro di Thuram, lavora spesso fuori linea, è bravo a rompere gli spazi".

(Fonte: DAZN)

