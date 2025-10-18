"Gasperini ha scelto la Roma e la famiglia Friedkin perché vuole alzare l'asticella e le sue ambizioni credo che si sposino bene con la piazza e con la proprietà. E' il miglior inizio di Gasperini. Il risultato di oggi (il ko del Napoli a Torino, ndr) rende questa partita ancor più interessante: la Roma sarebbe prima anche con un pareggio".