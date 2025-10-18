Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo Torino-Napoli. Marco Baroni ha parlato anche di Asllani, un perno del centrocampo granata:
news
Baroni: “Asllani non faceva tre partite di fila da tre anni. Al Torino…”
"Si vuole sempre tutto e subito, non è facile perché la squadra aveva cambiato tanto. Rischio anche di ripetermi ma sono arrivati anche giocatori che non avevano tante partite nelle gambe. Faccio un esempio: Asllani è un giocatore che non faceva tre partite di fila da tre anni, tra Torino e Nazionale ha fatto quasi 10 partite, questa continuità e capacità di mettere minutaggio a giocatori anche come Simeone o Ngonge che non avevano giocato tantissimo.
Un po' di lavoro e di situazioni le abbiamo pagate ma ho fiducia in questo gruppo, ha qualità tecniche e morali e lavora. La Nazionale ci ha portato via tanti giocatori ma abbiamo una settimana intera per lavorare, serve lavoro e umiltà. Lo stadio era pieno e ci ha sostenuto"
© RIPRODUZIONE RISERVATA