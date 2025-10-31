FC Inter 1908
Sucic, l’ex allenatore sicuro: “In 2-3 anni sarà il pilastro dell’Inter. E dopo andrà al…”

Sergej Jakirovic, allenatore che ha lanciato Petar Sucic in prima squadra allo Zrinjski Mostar, ha parlato di lui
Marco Astori
Marco Astori 

Sergej Jakirovic, tecnico dell'Hull City e allenatore che ha lanciato Petar Sucic in prima squadra allo Zrinjski Mostar, ha parlato di lui ai microfoni di TMW: "Sarà inserito in una rotazione importante, e lo è davvero per l'Inter. Penso che il giocatore stia utilizzando davvero molto bene i minuti che ha a disposizione, perché cerca sempre di aiutare la squadra e mi sembra ci stia riuscendo. Onestamente me lo aspettavo".

Perché?"Perché è sempre stato un giocatore di squadra, con un carattere forte e un'attitudine al lavoro particolare. Ovviamente, con ogni gol o assist, la sua fiducia cresce".

Cosa si aspetta dalla sua crescita nel medio-lungo termine?"Mi aspetto che tra una o due stagioni diventerà il pilastro della squadra".

E poi?"La mia opinione è che dopo l'Inter giocherà nel Real Madrid. Come Kovačić".

