Sergej Jakirovic, tecnico dell'Hull City e allenatore che ha lanciato Petar Sucic in prima squadra allo Zrinjski Mostar, ha parlato di lui ai microfoni di TMW: "Sarà inserito in una rotazione importante, e lo è davvero per l'Inter. Penso che il giocatore stia utilizzando davvero molto bene i minuti che ha a disposizione, perché cerca sempre di aiutare la squadra e mi sembra ci stia riuscendo. Onestamente me lo aspettavo".