L'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'Inter di Bonny ha attirato le attenzioni della Nazionale della Costa d'Avorio. L'attaccante è nato in Francia, ma ha origini ivoriane e potrebbe essere selezionato per la Nazionale africana.
fcinter1908 news interviste Ct Costa d’Avorio: “Bonny? Lo seguiamo da tanto, prima che firmasse con l’Inter. Speriamo…”
news
Ct Costa d’Avorio: “Bonny? Lo seguiamo da tanto, prima che firmasse con l’Inter. Speriamo…”
L'attaccante potrebbe essere selezionato per la Nazionale africana. Ne ha parlato il ct della Costa d'Avorio Emanuel Fae
Ne ha parlato il ct della Costa d'Avorio Emanuel Fae a Canal+: "È un giocatore che seguiamo da molto tempo, prima che firmasse con l’Inter. Parliamo con lui e il suo entourage. Speriamo che sia attratto dal progetto collettivo e individuale che gli proponiamo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA