L'ottimo avvio di stagione con la maglia dell'Inter di Bonny ha attirato le attenzioni della Nazionale della Costa d'Avorio. L'attaccante è nato in Francia, ma ha origini ivoriane e potrebbe essere selezionato per la Nazionale africana.

Ne ha parlato il ct della Costa d'Avorio Emanuel Fae a Canal+: "È un giocatore che seguiamo da molto tempo, prima che firmasse con l’Inter. Parliamo con lui e il suo entourage. Speriamo che sia attratto dal progetto collettivo e individuale che gli proponiamo".