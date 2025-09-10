Intervistato da Sportmediaset, il centrocampista dell'Inter Petar Sucic ha parlato della sua esperienza in nerazzurro e del rapporto con Chivu:
Sucic: “Davvero felice all’Inter, capisco l’italiano. Chivu? Ottimo. Il ruolo e quella frase di Perisic…”
ITALIANO - “Lo sto imparando bene, capisco praticamente tutto negli allenamenti e nelle riunioni. E con quello che non capisco mi aiutano i compagni, lo staff e l’allenatore, ma lo sto imparando, va bene. Quali parole ora conosco di più? Quelle legate al calcio, ma non saprei dirle quali (ride, ndr).
INTER - “Sto davvero bene, sono davvero contento.Spero di continuare ad aiutare la squadra a vincere tutto il possibile. poi qualsiasi cosa è possibile, questa è la mia mentalità, a volte giochi bene, a volte no, ma la cosa più importante è allenarsi al meglio e dare sempre il massimo in ogni occasione”.
TRAGUARDI - “Non è questione di aspettarselo o meno, io credo in me stesso, nelle mie capacità, provo a dare il meglio di me in partita e allenamento, voglio migliorarmi giorno dopo giorno, ora sono felice, ma dobbiamo guardare alle prossime partite”.
JUVE - “Mi aspetto una partita difficile, complicata, loro sono una buona squadra, ben allenata. Abbiamo pochi giorni per prepararci, ma faremo di tutto per vincere”.
COMPAGNI - “Non posso dire un solo giocatore che mi abbia sorpreso dell’Inter perché non sarebbe carino e ogni calciatore nerazzurro è fortissimo, ha tantissima qualità. Per me ogni giocatore dell’Inter è di altissimo livello”.
OBIETTIVI - “Vincere Serie A e provare ad arrivare lontano in Champions? Ovviamente vogliamo vincere, ma pensiamo partita dopo partita, solo vincendo gara dopo gara arriveremo dove vogliamo. E ovvio che vogliamo vincere dei titoli”.
RAPPORTO CON CHIVU - “Rapporto con Chivu buono, ascolto i suoi consigli. Un ottimo allenatore, lo ascolto, dobbiamo provare sempre a migliorarci e a vincere partita dopo partita, come dicevo prima. Vogliamo vincere”.
RUOLO - “Perisic dice che posso giocare ovunque a centrocampo e anche in difesa? È bello quando qualcuno come Perisic sostiene certi argomenti. Io non so dove posso giocare meglio, so solo che voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere le partite”.
IDOLI - “Se Brozovic è il mio idolo? In Croazia tutti hanno come idolo Modric e vogliono provare a giocare come lui, ma è impossibile. Quindi i miei idoli sono Luka, Brozovic, Kovacic, Rakitic…Sono cresciuto con loro”.
DERBY - "Ne ho parlato con Modric con piacere, ma sono cose che restano tra noi".
