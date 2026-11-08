Dalla Dinamo Zagabria alla Serie A, fino all’incrocio di San Siro. Petar Sucic e Martin Baturina si ritrovano in Inter-Como dopo aver condiviso una parte del loro percorso in patria. A raccontarne la crescita è Damir Krznar, che ha lavorato con entrambi alla Dinamo e che, in un’intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb, ripercorre i primi passi dei due croati.

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Per il centrocampista nerazzurro ci sono un paragone con Marcelo Brozovic e un retroscena legato al Maribor.

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Sucic e il tentativo di portarlo al Maribor

Krznar parte dal rapporto con il giocatore dell’Inter:

Anche Petar è mio “figlio”, come Martin. L’ho allenato io stesso nella seconda squadra della Dinamo Zagabria, quando ha cominciato a mostrare se stesso».

Poi il tentativo di ritrovarlo anche nella successiva esperienza in Slovenia:

Allenavo il Maribor, ma ho lottato molto per avere Sucic in prestito. Peccato la Dinamo Zagabria avesse già raggiunto un accordo per portarlo in prima squadra».

«È diventato un top player. Può fare ancora progressi»

Sulla crescita di Sucic:

La sua ascesa è stata davvero molto rapida. E altrettanto velocemente è diventato un top player. Dalla seconda squadra della Dinamo all’Inter... è qualcosa di enorme in termini di crescita. Ma lui se lo merita, e può fare ancora progressi».

Quando gli viene chiesto se gli ricordi qualcuno, Krznar risponde:

È un atleta come Brozovic, può correre giorno e notte. E poi è dotato anche di una tecnica pregevole: bei passaggi, conclusioni eccellenti. Un altro giocatore di cui la Croazia può essere fiera».

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Sucic e Baturina, il futuro della Croazia

Sulla possibilità che i due diventino i simboli di una nuova generazione della Nazionale:

Sì, di sicuro. Negli ultimi dieci anni abbiamo avuto Brozovic, Kovacic e Modric. [...] Il loro ruolo sarà cruciale per il futuro della Nazionale croata».