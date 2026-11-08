VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

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Come scenderà in campo l'Inter questo pomeriggio contro il Como? Queste le possibili scelte di Chivu secondo il Corriere dello Sport, con una situazione da monitorare fino all'ultimo:

"Mescola ancora le carte Chivu per fronteggiare l'ultimo impegno prima della sosta. Ma non troppo. Nell'undici che scenderà in campo contro il Como dovrebbero esserci diverse conferme rispetto alla formazione che ha battuto il Feyenoord. A partire dalla coppia d'attacco, con Pio Esposito al fianco di Marcus Thuram, che intanto ha ritrovato la nazionale. Bonny sarà pronto invece a dare una mano in corso d'opera.

In difesa, davanti al confermato Martinez, rientrerà Alessandro Bastoni, che ha riposato in settimana per via della squalifica rimediata in Champions League e scontata nell'ultimo turno. Il difensore azzurro dovrebbe completare il classico pacchetto con Bisseck e Akanji, a meno che Chivu non decida all'ultimo di inserire anche Carlos Augusto e sacrificare uno tra il tedesco e lo svizzero, spostando proprio Bastoni in mezzo come già accaduto in queste settimane. In mezzo al campo, oltre a Calhanoglu e Barella, spazio a uno tra Zielinski e Sucic, con il polacco leggermente favorito. Anche sulle due corsie resta aperto il ballottaggio: da un lato si contendono una maglia Spence e Diouf, dall'altro Dimarco e Carlos Augusto".