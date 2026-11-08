Quello contro il Como per l'Inter rappresenta un test importante. Un test per capire se la squadra nerazzurra ha ritrovato quella 'provincialità' che Cristian Chivu vorrebbe vedere sempre in campo. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro è intenzionato a cambiare poco, pochissimo rispetto alla vittoria di Rotterdam.

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"L’unica novità certa è il rientro di Bastoni, che in Champions era squalificato. Potrebbe giocare al centro della difesa, con Akanji e Carlos Augusto, se Dimarco fosse confermato a sinistra. È il principale dubbio di formazione dell’Inter, che ha usufruito di un giorno di riposo in più rispetto al Como. Spence è un po’ affaticato dopo due partite consecutive da titolare seguite alla lunga inattività ma è in vantaggio su Diouf. Gli inglesi Jones e Stones sono recuperati per la panchina".

(Gazzetta dello Sport)