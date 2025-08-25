Al termine di Inter-Torino, gara vinta dai nerazzurri con un netto 5-0, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Prima notte a San Siro? Una sensazione speciale. Siamo felici di aver vinto, non soltanto per il risultato ma anche per la prestazione".
Sucic: “Prima a San Siro? Sensazione speciale. Felici della prestazione. Il gruppo…”
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Torino
"Chivu? Voglio migliorare di giorno in giorno. Sono veramente contento di essere qui. Da quando sono qui sto migliorando sotto tutti gli aspetti. Chi mi sta aiutando di più? Non voglio dirne uno solo, direi la squadra. La squadra è una grande squadra. Sto imparando l'italiano, per ora mi traduce Mkhitaryan. Quindi se devo dire un nome, dico Michi. Ma è tutto il gruppo che mi aiuta a inserirmi e farmi crescere".
