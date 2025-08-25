FC Inter 1908
Sucic: "Prima a San Siro? Sensazione speciale. Felici della prestazione. Il gruppo…"

Sucic: “Prima a San Siro? Sensazione speciale. Felici della prestazione. Il gruppo…” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine di Inter-Torino
Al termine di Inter-Torino, gara vinta dai nerazzurri con un netto 5-0, Petar Sucic ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore nerazzurro: "Prima notte a San Siro? Una sensazione speciale. Siamo felici di aver vinto, non soltanto per il risultato ma anche per la prestazione".

Sucic: “Prima a San Siro? Sensazione speciale. Felici della prestazione. Il gruppo…”- immagine 2
MILAN, ITALY - AUGUST 25: Ange Yoan Bonny of FC Internazionale celebrates after scoring the goal during the Serie A match between FC Internazionale and Torino FC at Giuseppe Meazza Stadium on August 25, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Chivu? Voglio migliorare di giorno in giorno. Sono veramente contento di essere qui. Da quando sono qui sto migliorando sotto tutti gli aspetti. Chi mi sta aiutando di più? Non voglio dirne uno solo, direi la squadra. La squadra è una grande squadra. Sto imparando l'italiano, per ora mi traduce Mkhitaryan. Quindi se devo dire un nome, dico Michi. Ma è tutto il gruppo che mi aiuta a inserirmi e farmi crescere".

