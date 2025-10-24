Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Parma ha parlato del suo ex compagno in gialloblù, Bonny, ora passato all'Inter:
Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Parma ha parlato del suo ex compagno in gialloblù ora passato all'Inter
Il tuo ex compagno Bonny sta facendo molto bene all’Inter.
«Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio».
