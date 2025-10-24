FC Inter 1908
Suzuki: "Bonny, che salto all'Inter. Giocando con lui ho capito quanto sia forte"

Suzuki: “Bonny, che salto all’Inter. Giocando con lui ho capito quanto sia forte”

Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Parma ha parlato del suo ex compagno in gialloblù ora passato all'Inter
Intervistato dal Corriere dello Sport, il portiere del Parma ha parlato del suo ex compagno in gialloblù, Bonny, ora passato all'Inter:

Il tuo ex compagno Bonny sta facendo molto bene all’Inter. 

«Un grande salto, il suo. Giocando un anno con lui ho capito quanto sia forte. Ci incontreremo di nuovo soltanto a gennaio». 

