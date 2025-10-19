Serie A, Del Piero: “Eccitante vedere tante squadre là davanti. Dire oggi…”

L'ex capitano bianconero ha parlato del campionato italiano e si è soffermato anche sull'Italia di Gattuso in un'intervista a La Stampa

Eva A. Provenzano Caporedattore 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 19:16)

La vittoria dell'Inter all'Olimpico, il Milan che può andare a più uno, la Juve che può avvicinarsi a Roma e Napoli come i nerazzurri. Alessandro Del Piero su un campionato che non ha ancora un padrone definito ha parlato in un'intervista a La Stampa: «È eccitante vedere così tante squadre davanti, questo significa che dire oggi chi vincerà non è proprio possibile. Per altre squadre si sta delineando un torneo diverso e comunque bello con percorsi e momenti differenti».

L'ex bianconero ha parlato anche della Coppa del Mondo 2026: «L'Italia? Non possiamo sapere dove arriveremo ma come tifosi abbiamo un sogno, anzi due se consideriamo che per due volte consecutive abbiamo mancato la qualificazione. Il primo è andarci al Mondiale, ma poi – ecco il secondo – noi sappiamo che durante la competizioni possiamo dare tantissimo in certe circostanze particolari. Gattuso? Un bel segnale, una scossa a tutti che però non si può fermare, ma deve dilatarsi giorno dopo giorno».

(Fonte: La Stampa)