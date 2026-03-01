Vitinha post Inter-Genoa: “Sì, potevamo fare di più ma loro sono troppo forti”

"Sapevamo che l'Inter è una grande squadra, con tanta qualità, ci ha messo in difficoltà", ammette onestamente Vitinha

Matteo Pifferi Redattore 1 marzo 2026 (modifica il 1 marzo 2026 | 11:32)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset al termine di Inter-Genoa, Vitinha, attaccante dei rossoblù, ha parlato così:

"Si poteva fare di più ma sono troppo forti. Sapevamo che l'Inter è una grande squadra, con tanta qualità, ci ha messo in difficoltà però ho percepito subito dopo la partita che potevamo fare qualcosa di più. Analizzeremo la partita e vedremo cosa abbiamo sbagliato"

Genoa vivo — "Abbiamo tanta voglia di vincere, giocare bene secondo quello che ci dice il mister. Abbiamo i nostri obiettivi ben chiari, sono convinto che li raggiungeremo continuando così"

Che messaggio post sconfitta — "Ogni gara serve ed è utile per capire cose in più, per vedere dove abbiamo fatto male per migliorare. Dobbiamo guardare a noi stessi, dare il 100% per fare punti. Abbiamo la mentalità giusta, ci sono tanti giocatori offensivi ma quando c'è bisogno di difendere lo facciamo. Vogliamo lottare fino alla fine per fare punti"