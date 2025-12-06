Tebas: “La Serie A sta perdendo il treno, vi spiego il motivo. Superlega? Non è una cosa seria”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il presidente della Liga Tebas ha parlato anche del calcio italiano e della Superlega

Andrea Della Sala Redattore 6 dicembre 2025 (modifica il 6 dicembre 2025 | 01:02)

Ecco, partiamo da qui, dall’asta dei diritti tv della Liga per il 2027-2032 che avete chiuso con Telefonica e Dazn per 5250 milioni, un incremento del 6% ai 4950 del precedente. Incremento del 6%.

«Che in realtà è un 9% se consideriamo anche il pacchetto Horeca (per i locali pubblici, ndr) che noi in Spagna siamo gli unici a vendere e gestire direttamente, e la Segunda, con incasso totale di 6135 milioni. E va ricordato che la Spagna è penalizzata rispetto agli altri grandi competitor per numero di abitanti, reddito pro capite, diffusione della pay tv».

Chiavi del successo?

«Sono tre. La prima è la lotta alla pirateria. Abbiamo ridotto del 60% il mercato illegale e la cosa inizia a riflettersi sul consumo della tv a pagamento. È stata fondamentale una sentenza giuridica che ci permette il blocco in diretta dell’usuario».

In Italia è in contatto con qualcuno?

«Sì, chiaro. Questa è una cosa che interessa tutti: quando interveniamo in Sud America aiutiamo anche gli altri campionati europei e la Champions. Io passo il weekend collegato a occuparmi del tema pirateria, e la Liga investe circa 10 milioni all’anno in questa battaglia».

Le altre due chiavi?

«Abbiamo migliorato il prodotto allungando pre e post partita con qualità: l’operatore ha molti più minuti a disposizione con un’audience elevata. E poi la strategia. Abbiamo deciso di lanciare l’asta a due anni dalla scadenza dell’attuale per farla coincidere con quella della Champions. Non volevamo che i nostri offerenti portassero altrove le proprie risorse. Era un rischio ma è andata bene».

Parliamo di mercato: i club della Liga hanno speso 666 milioni di euro quest’estate, quasi 5 volte meno di quelli della Premier.

«Più che spendere direi sprecare: ci sono ranking che analizzano il costo e l’impiego dei nuovi acquisti e i club della Liga mostrano grande efficienza. Qui le squadre spendono ciò che possono spendere. In Inghilterra, Italia e Francia c’è chi spende più di quanto guadagna e a medio termine lo paghi. Ci sono Paesi che creano inflazione nel mercato e nei salari. La Liga continua a essere competitiva in Europa, e bisogna anche comparare i risultati con la sostenibilità economica dei club. In Inghilterra incassano molto più di noi e della Bundesliga, che necessità hanno di indebitarsi tanto? Stanno costruendo un modello d’industria sequestrato dal debito».

In Liga c’è chi si lamenta delle vostre regole finanziarie, considerate eccessivamente restrittive.

«Proteggiamo i club con norme che hanno votato loro e che ne difendono l’integrità economica. Puntiamo su infrastrutture e talento: il 75% dei 2 miliardi che abbiamo messo a disposizione delle società grazie al “Plan Impulso” del fondo Cvc è stato vincolato a investimenti in stadi e centri di formazione. Migliorano le entrate da Matchday e la produzione di qualità, anche attraverso le competizioni: in Italia si continua a giocare il Primavera, che non è competitivo. Non serve a niente. In Inghilterra lo stesso. Le seconde squadre dei nostri club giocano in seconda, terza o quarta serie contro rivali forti. E i giovani si formano».

Ha citato l’Italia.

«Resta un campionato di riferimento ma sta perdendo il treno perché non tutti hanno capito che al centro del movimento va messa la Serie A e non gli interessi personali».

I promotori della Superlega, A22 e il Real Madrid, promettono calcio gratis per tutti attraverso la piattaforma Unify.

«Prima parliamo della Superlega: in 4 anni hanno presentato 4 formati diversi di competizione, non è una cosa seria. Unify è la stessa cosa. Mi viene da ridere: parlano del successo tv del Mondiale per Club quando si sa che per i diritti è stata fatta un’operazione Arabia-Dazn-Fifa. Il Ceo di Dazn Segev l’ha detto qualche settimana fa, il calcio gratis non è un modello sostenibile».

Perché?

«Perché il mercato pubblicitario del calcio è saturo, e lo sanno. Quella della Superlega è una strategia per rovinare il modello attuale, che è sostenibile, e farne uno proprio. Non sono riusciti a trovare una sola persona che si occupi di diritti tv in ambito sportivo che dica che può funzionare il calcio gratis. Lo dice solo Bernd Reichart, il Ceo di A22».

La Uefa li ha incontrati varie volte.

«Perché come ha indicato la sentenza del Tribunale europeo ha l’obbligo di riunirsi con chiunque pensi di organizzare una nuova competizione».

Il Real chiede alla Uefa danni per 4,5 miliardi.

«Una barzelletta. Potranno richiedere i danni per le spese sostenute, ma non certo quella cifra: non hanno perso niente perché nella loro competizione non c’erano club. La denuncia serve solo per fare pressione sulla Uefa».