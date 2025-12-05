L'ex calciatore ha parlato della Nazionale in vista del prossimo Mondiale e ha parlato dei due attaccanti

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 dicembre 2025 (modifica il 5 dicembre 2025 | 17:46)

La Nazionale Argentina, che ha vinto l'ultima Coppa del Mondo, resta tra le favorite del prossimo Mondiale. I media argentini infiammano il dibattito sull'impiego di Lautaro Martinez insieme a Julian Alvarez. Lionel Scaloni, ct della Nazionale, ha provato in diverse occasioni a schierarli in coppia, ma a volte ha preferito schierare o l'uno o l'altro.

Anche di questo ha parlato Gabriel Batistuta, che in Italia ha giocato con la maglia della Fiorentina, della Roma e dell'Inter, ai microfoni di TycSports: «Io non saprei scegliere chitra i due schierare. Li amo entrambi e per me è un grande problema per il ct, non so come farà a scegliere».

«Entrambi - ha aggiunto l'ex giocatore - giocano, segnano gol, pressano, tengono palla e palleggiano. Non vedo nessuna differenza. Poi sono leader nei loro due club e possono mettere in difficoltà da soli tutte le difese. Credo che possano giocare insieme».

(Fonte: tntsports.com.ar)