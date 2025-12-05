La Svizzera è stata inserita nel gruppo B dei Mondiali 2026. La squadra elvetica affronterà il Canada - una delle tre Nazionali ospitanti -, il Qatar e la vincente dello spareggio per l'Europa A, ossia una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia.
Intervistato da Ticinonews, Manuel Akanji, difensore della Nazionale oltre che dell'Inter, ha parlato del sorteggio dei Mondiali
Intervistato da Ticinonews, Manuel Akanji, difensore della Nazionale svizzera oltre che dell'Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al sorteggio:
«Per me, c'è un punto di forza chiaro in questo girone: la partita contro il Canada. È una cosa bella giocare contro il Paese ospitante. Affronteremo il torneo con la chiara ambizione di progredire e, se possibile, di vincere il gruppo».
