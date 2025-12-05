Intervistato da Ticinonews, Manuel Akanji, difensore della Nazionale oltre che dell'Inter, ha parlato del sorteggio dei Mondiali

La Svizzera è stata inserita nel gruppo B dei Mondiali 2026. La squadra elvetica affronterà il Canada - una delle tre Nazionali ospitanti -, il Qatar e la vincente dello spareggio per l'Europa A, ossia una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia.