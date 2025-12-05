FC Inter 1908
Intervistato da Ticinonews, Manuel Akanji, difensore della Nazionale oltre che dell'Inter, ha parlato del sorteggio dei Mondiali
La Svizzera è stata inserita nel gruppo B dei Mondiali 2026. La squadra elvetica affronterà il Canada - una delle tre Nazionali ospitanti -, il Qatar e la vincente dello spareggio per l'Europa A, ossia una tra Italia, Irlanda del Nord, Galles e Bosnia.

Intervistato da Ticinonews, Manuel Akanji, difensore della Nazionale svizzera oltre che dell'Inter, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al sorteggio:

«Per me, c'è un punto di forza chiaro in questo girone: la partita contro il Canada. È una cosa bella giocare contro il Paese ospitante. Affronteremo il torneo con la chiara ambizione di progredire e, se possibile, di vincere il gruppo».

 

