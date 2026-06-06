Fatih Terim, ex commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Hakan Calhanoglu è una persona che conosco da moltissimo tempo. È un giocatore straordinario e un vero leader. Eravamo insieme quando ha esordito con la nazionale e oggi ha superato le 100 presenze con la maglia del suo Paese.