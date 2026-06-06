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Terim: “Calhanoglu straordinario, un’icona sia per l’Inter che per la Turchia”
Fatih Terim, ex commissario tecnico della Turchia, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com: "Hakan Calhanoglu è una persona che conosco da moltissimo tempo. È un giocatore straordinario e un vero leader. Eravamo insieme quando ha esordito con la nazionale e oggi ha superato le 100 presenze con la maglia del suo Paese.
Nel corso degli anni ha continuato a migliorare costantemente. Non è più soltanto un ottimo calciatore, ma un punto di riferimento capace di guidare la squadra e assumersi grandi responsabilità. È un'icona sia per l’Inter che per la nostra nazionale. I giocatori più esperti fanno molto più che scendere in campo: aiutano a crescere chi li circonda e indicano la strada ai compagni più giovani durante le partite.
In una squadra che può contare su giovani talenti turchi impegnati nei principali campionati europei, come Premier League, Serie A, Liga, Bundesliga e Süper Lig turca, avere un leader come lui rappresenta un vantaggio enorme".
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