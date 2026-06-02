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UFFICIALE – Turchia, i convocati di Montella per il Mondiale: c’è Calhanoglu

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Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha diramato la lista dei 26 convocati per il Mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il commissario tecnico della Turchia, Vincenzo Montella, ha diramato la lista dei 26 convocati per il Mondiale in Canada, Stati Uniti e Messico.

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C'è ovviamente Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter. Ecco l'elenco completo:

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