Al termine di Juventus-Inter, Khephren Thuram ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del giocatore bianconero: "Il gol? No, non rideva mio fratello, però mi ha detto bravo con gli occhi. Anche lui mi prende in giro per il colpo di testa e anche papà, stasera sono contento di aver fatto gol di testa".

"Gara difficile perché l'Inter è una grande squadra e hanno centrocampisti molto forti che si muovono bene senza palla. Dovevamo correre di più, l'abbimao fatto bene e alla fine abbiamo vinto, siamo contenti".