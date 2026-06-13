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Tiribocchi: “Torino, prendi Seba Esposito: è pronto al salto di qualità e con Simeone…”

Ai microfoni di Tuttosport, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha consigliato l'acquisto di Sebastiano Esposito per il Torino
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha consigliato l'acquisto di Sebastiano Esposito per il Torino.

Tiribocchi: “Torino, prendi Seba Esposito: è pronto al salto di qualità e con Simeone…”- immagine 1
Getty Images

"Sarebbero una gran bella coppia. Per caratteristiche possono integrarsi bene. Immagino l’argentino ad attaccare la profondità e Seba più tecnico come spalla a girargli intorno. Esposito sta crescendo tanto e ha ancora grandi margini di miglioramento. A 23 anni è pronto al definitivo salto di qualità e potrebbe comporre con Simeone un tandem molto interessante"

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