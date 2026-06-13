"Sarebbero una gran bella coppia. Per caratteristiche possono integrarsi bene. Immagino l’argentino ad attaccare la profondità e Seba più tecnico come spalla a girargli intorno. Esposito sta crescendo tanto e ha ancora grandi margini di miglioramento. A 23 anni è pronto al definitivo salto di qualità e potrebbe comporre con Simeone un tandem molto interessante"