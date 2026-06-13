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fcinter1908 news interviste Tiribocchi: “Torino, prendi Seba Esposito: è pronto al salto di qualità e con Simeone…”
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Tiribocchi: “Torino, prendi Seba Esposito: è pronto al salto di qualità e con Simeone…”
Ai microfoni di Tuttosport, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha consigliato l'acquisto di Sebastiano Esposito per il Torino
Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, Simone Tiribocchi, ex attaccante, ha consigliato l'acquisto di Sebastiano Esposito per il Torino.
"Sarebbero una gran bella coppia. Per caratteristiche possono integrarsi bene. Immagino l’argentino ad attaccare la profondità e Seba più tecnico come spalla a girargli intorno. Esposito sta crescendo tanto e ha ancora grandi margini di miglioramento. A 23 anni è pronto al definitivo salto di qualità e potrebbe comporre con Simeone un tandem molto interessante"
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