Zanetti: “Nico Paz all’Inter? Sono molto amico della famiglia però…”

"Parliamo di un allenatore molto competente e riconosciuto a livello mondiale. Credo che non avrà alcun problema", dice Zanetti su Mourinho

Matteo Pifferi Redattore 13 giugno - 17:42

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Al termine dell'amichevole tra le Leggende del Real Madrid e dell'Inter, Javier Zanetti ha parlato così alla stampa spagnola partendo dal suo rifiuto al Real Madrid quando era giocatore dell'Inter:

"Quando ho preso la decisione ero convinto che il mio cammino sarebbe stato all'Inter. Ho ringraziato sempre il Real Madrid per questo apprezzamento, è uno dei club più importanti del mondo. Sempre quando parliamo io e Florentino Perez ricordiamo di come sia stato molto vicino, ho molto rispetto"

Cosa pensi del ritorno di Mourinho al Real Madrid?

"Conosco molto bene José, parliamo di un allenatore molto competente e riconosciuto a livello mondiale. Credo che non avrà alcun problema".

La settimana passata Florentino Perez ha detto di essere pronto a spendere 150 milioni per un acquisto. Tu per chi li spenderesti questi soldi se li avessi?

"Non ho tutti questi soldi, mi piacerebbe averli... Sono realtà distinte, ci sono tanti grandi giocatori a livello mondiale ma mi sembrano cifre troppo elevate"

Mourinho può vincere la Champions col Real Madrid?

"Credo che possa farcela, è un allenatore con molta personalità. Conosce molto bene il club, è già stato qui e questo è un grande vantaggio"

Cosa dici di Nico Paz? Ti piace?

"Sono molto amico della famiglia, però non è questo il contesto per parlarne".