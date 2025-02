Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Francesco Toldo, ex portiere, ha parlato così di quanto accaduto in Inter-Fiorentina: "Le immagini erano chiare, non penso che ci sia malafede assolutamente. Io ho fatto parte sia della Fiorentina che dell'Inter in epoche in cui il Var non c'era. Però i viola hanno fatto vedere di buono che con i cambi sono entrati giocatori che hanno dato una spinta maggiore. Ma l'Inter è una squadra difficile da superare, è difficile farle gol".