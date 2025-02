Dopo l'autogol di Pongracic, Cataldi, che era in panchina, dice al quarto uomo Ayroldi riferendosi al pallone uscito poi crossato da Bastoni: "Era fuori di mezzo metro". Gli fa coro Peluso: "Ma era fuori di un metro". Palladino prova a spiegarsi con La Penna: "E' uscita di un metro". L'arbitro fa appello al protocollo VAR e il tecnico gli dice: "Ma come non possono controllare? Ma è uscita di un metro", gli ripete trattenendolo.