Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Luca Toni, ex attaccante e oggi opinionista DAZN, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

"L'Inter ha fatto qualcosa di speciale andando in due finali di Champions, ma mi spiace dire che vedo una grande differenza tra il calcio italiano e squadre come City, Real. Il Bodo l'ho visto dal vivo e m'ha impressionato, c'è un progetto serio dietro".