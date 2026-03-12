Intervenuto come ospite a Tutti Convocati, Luca Toni, ex attaccante e oggi opinionista DAZN, ha parlato anche di Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Toni: “Inter, ecco la cosa migliore che ha fatto Chivu. E sulla lotta scudetto dico…”
"L'Inter ha fatto qualcosa di speciale andando in due finali di Champions, ma mi spiace dire che vedo una grande differenza tra il calcio italiano e squadre come City, Real. Il Bodo l'ho visto dal vivo e m'ha impressionato, c'è un progetto serio dietro".
"Chi vince? Mi piacerebbe una bella finale Barcellona-Bayern. Chivu la cosa migliore che ha fatto è ricompattare lo spogliatoio dopo quella finale. Se pesa quel +7 in classifica? Vedo un Milan che si esalta nelle grandi partite, ma poco continuo, quindi questi 7 punti possono essere tanti".
(Fonte: Tutti Convocati)
