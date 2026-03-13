L'ex attaccante Luca Toni ha parlato dei temi d'attualità del calcio italiano a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni.
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fcinter1908 news interviste Toni: “Pio Esposito centravanti ‘vecchia maniera’. Scudetto? Inter più forte e…”
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Toni: “Pio Esposito centravanti ‘vecchia maniera’. Scudetto? Inter più forte e…”
Le dichiarazioni dell'ex centravanti, che esalta il giovane attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana
"Oggi mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Mi fa piacere stia andando bene. Ha la testa giusta, all'Inter ha Lautaro e Thuram davanti che gli insegnano tanto. Nazionale? Vediamo, decide Gattuso".
Sulla corsa scudetto:
"Penso che il Milan sia l'unica squadra che può mettere un po' di pepe a questo finale di stagione, ma l'Inter resta la più forte e ha sette punti di vantaggio. La squadra di Allegri fa grandi gare, ma perde anche punti con le piccole. L'Inter secondo me è molto più avanti".
(Fonte: TMW)
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