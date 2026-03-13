L'ex attaccante Luca Toni ha parlato dei temi d'attualità del calcio italiano a margine del World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto a Milano tanti ex campioni.

"Oggi mi piace Pio Esposito, è un centravanti forte e grosso, alla vecchia maniera. Mi fa piacere stia andando bene. Ha la testa giusta, all'Inter ha Lautaro e Thuram davanti che gli insegnano tanto. Nazionale? Vediamo, decide Gattuso".