Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la vittoria contro la Lazio, Massimiliano Allegri ha parlato così:
Allegri: “Collu ha arbitrato bene, non è successo niente. Dopo il derby…”
"Era una partita complicata e lo sapevamo, la Lazio ha fatto un bel primo tempo facendo grande pressione e chiudendo tutte le linee di passaggio. Nel secondo tempo loro sono calati, noi siamo cresciuti ed è stata una partita diversa"
La squadra ora percepisce il pericolo?
"Un passetto l'abbiamo fatto, dobbiamo farne altri. Con 28 punti non ti salvi neanche. La vittoria del derby lascia entusiasmo, i ragazzi sono stati bravi a rimanere in partita"
Ora la Coppa Italia
"Troveremo un ambiente bello da giocare, c'è da battagliare sapendo che sarà molto difficile"
Cosa è successo con l'arbitro alla fine?
"Assolutamente niente, ha arbitrato molto bene. Per lui non era semplice prendere una decisione del genere che secondo lui era giusta"
La strada per il quarto posto è stata presa?
"Stiamo creando i presupposti per cercare di arrivare a marzo nelle migliori condizioni per essere lì a giocarci i primi 4 posti"
