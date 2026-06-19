Luka Topalovic è stato uno dei calciatori di punta dell'Inter U23. Il centrocampista è indicato come uno dei migliori prospetti in circolazione e nell'ultima gara di campionato pareggiata dall'Inter contro il Bologna, si è reso protagonista con un assist per la rete di Diouf. Intervistato da Vecer, il calciatore fa un bilancio della stagione che si è conclusa qualche settimana fa. "Penso che l'anno prossimo imparerò molte cose riguardo la difesa e la tattica. Penso che ogni stagione è una storia a sé, io cerco di dare il massimo ogni stagione".
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fcinter1908 news interviste Topalovic: “Ogni minuto all’Inter mi rende felice. Da Lautaro a Dimarco, in allenamento…”
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Topalovic: “Ogni minuto all’Inter mi rende felice. Da Lautaro a Dimarco, in allenamento…”
Intervistato da Vecer, il centrocampista sloveno fa un bilancio della stagione e pensa già alla prossima
"Sono felice per ogni minuto in prima squadra con l'Inter, ho avuto l'opportunità di giocare nell'ultima gara di campionato e ho anche fatto un assist. In prima squadra, da Lautaro a Dimarco, mi aiutano in ogni situazione. Non devo sbagliare niente in allenamento, sono giocatori di qualità, di classe mondiale. Non ho un giocatore preferito, guarderò tutti i giocatori che mi interessano".
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