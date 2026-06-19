Luka Topalovic è stato uno dei calciatori di punta dell'Inter U23. Il centrocampista è indicato come uno dei migliori prospetti in circolazione e nell'ultima gara di campionato pareggiata dall'Inter contro il Bologna, si è reso protagonista con un assist per la rete di Diouf. Intervistato da Vecer, il calciatore fa un bilancio della stagione che si è conclusa qualche settimana fa. "Penso che l'anno prossimo imparerò molte cose riguardo la difesa e la tattica. Penso che ogni stagione è una storia a sé, io cerco di dare il massimo ogni stagione".