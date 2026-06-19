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fcinter1908 news interviste Akanji: “Felice del rinnovo di Chivu, ci capisce davvero bene anche perché…”

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Akanji: “Felice del rinnovo di Chivu, ci capisce davvero bene anche perché…”

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Nel post partita di Svizzera-Bosnia, Akanji ha commentato il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter: "Comunica benissimo e ci ascolta semrpe"
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta dalla sua Svizzera contro la Bosnia per 4-1, Manuel Akanji ha commentato anche il rinnovo, ufficiale, di Cristian Chivu con l'Inter.

Oggi Chivu ha rinnovato, lo sapevi?

"Davvero? Non ho visto. Fino a quando?"

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Fino al 2028

"2028, ok, 2 anni. Sono molto felice, mi piace molto come persona e adoro lavorare con lui. Credo che ci capisca davvero bene, visto che ha giocato a questo livello e vinto tantissimo. Comunica benissimo, è sempre aperto ad ascoltare"

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Getty Images

Su De Bruyne

"Non ricordo di aver mai giocato contro il Belgio, sarei felice di farlo. De Bruyne è un giocatore fantastico, quest'anno è stato molto sfortunato, è rientrato alla fine del campionato ma è un grande giocatore e un ottimo amico"

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