Nel post partita di Svizzera-Bosnia, Akanji ha commentato il rinnovo di Cristian Chivu con l'Inter: "Comunica benissimo e ci ascolta semrpe"

"2028, ok, 2 anni. Sono molto felice, mi piace molto come persona e adoro lavorare con lui. Credo che ci capisca davvero bene, visto che ha giocato a questo livello e vinto tantissimo. Comunica benissimo, è sempre aperto ad ascoltare"

"Non ricordo di aver mai giocato contro il Belgio, sarei felice di farlo. De Bruyne è un giocatore fantastico, quest'anno è stato molto sfortunato, è rientrato alla fine del campionato ma è un grande giocatore e un ottimo amico"