Luka Topalovic, gioiello dell'Inter Under23, ha rilasciato un'intervista per il MatchDay Programme di Inter-Udinese. Queste le sue parole: "Sono un centrocampista sempre pronto a lavorare per contribuire ai successi della squadra. Sono un giocatore più offensivo e tra le mie qualità ci sono tiro e gioco aereo anche se da quando sono all’Inter ho lavorato molto anche sulla fase difensiva. Questo mi ha permesso di migliorare la lettura del gioco e crescere dal punto di vista tattico.