Luka Topalovic, gioiello dell'Inter Under23, ha rilasciato un'intervista per il MatchDay Programme di Inter-Udinese. Queste le sue parole: "Sono un centrocampista sempre pronto a lavorare per contribuire ai successi della squadra. Sono un giocatore più offensivo e tra le mie qualità ci sono tiro e gioco aereo anche se da quando sono all’Inter ho lavorato molto anche sulla fase difensiva. Questo mi ha permesso di migliorare la lettura del gioco e crescere dal punto di vista tattico.
Topalovic: "Non dimenticherò mai il debutto in prima squadra. Da quando sono all'Inter…"
Ho iniziato ad allenarmi a calcio a 4 anni nel campo davanti a casa mia, quello per me era decisamente il posto più bello al mondo. Fin da piccolo ho sempre guardato tantissime partite di calcio, poi ho iniziato ad allenarmi con il sogno di diventare un calciatore un giorno.
Non ho particolari rituali prima della partita, mi piace ascoltare la musica e cerco di pensare alle situazioni che possono accadere in campo, così da poter reagire più facilmente e correttamente quando si presentano. La sfida che non dimenticherò? Il mio debutto con la Prima Squadra dell’Inter rimarrà per sempre nella mia memoria".
