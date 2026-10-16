L'ex compagno di Chivu nella Nazionale rumena critica duramente il portiere nerazzurro dopo la sconfitta in Champions League.
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La sconfitta dell'Inter contro il Club Brugge continua a far discutere anche all'estero. Il 3-4 incassato dalla squadra di Cristian Chivu in Champions League ha provocato diverse reazioni in Romania, dove Gabi Torje, ex compagno dell'allenatore nerazzurro in Nazionale, ha individuato uno dei principali responsabili della serata negativa.
L'ex calciatore rumeno, intervenuto durante la trasmissione Fotbal European di Digi Sport, ha puntato il dito contro Josep Martinez, protagonista di un errore clamoroso in occasione del secondo gol del Club Brugge.
TORJE ATTACCA JOSEP MARTINEZ"Quello che è successo nella partita di Champions League dell'Inter è anche colpa dell'altro Martinez, il portiere, che ha complicato la vita a tutti".
Torje ha poi rincarato la dose, facendo un paragone con Lautaro Martinez, fermatosi per infortunio proprio nella sfida contro i belgi.
"Se sui giornali fosse apparso il titolo 'Chivu perde Martinez', probabilmente molti tifosi avrebbero esultato, pensando che si trattasse del portiere e non di Lautaro, che è quello che i gol li segna"
Parole pesanti nei confronti del portiere spagnolo, diventato titolare dell'Inter dopo l'addio estivo di Yann Sommer. Proprio l'ex nerazzurro, trasferitosi al Club Brugge, è stato uno dei migliori in campo a San Siro.
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