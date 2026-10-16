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Dopo l'errore di Martinez col Bruges, in casa Inter si discute della possibilità di vedere Provedel in porta contro il Bologna. Ne ha parlato Fabrizio Biasin durante L'ascia raddoppia:

"Si spinge molto, almeno nell'ambiente, per un cambio con Provedel. Allora, tutti si aspettano Provedel titolare a Bologna. Io non ho la minima idea di cosa voglia fare Cristian Chivu. So che nel recente passato aveva in mente di far giocare Provedel, subito dopo la partita del Bernabeu, ma proprio per l'infortunio di Martinez in quella partita sceglie di lasciarlo in campo per evitare, diciamo, una cosa psicologicamente difficile.

Adesso siamo a un altro errore e siccome tu avevi voglia già di provare Provedel, posso aspettarmi che scenda in campo. Poi anche lì la cosa importante è che ci sia un atteggiamento, che poi non significhi che Martinez, basta, non c'è più. Perché non puoi pensare di rinunciare a nessun giocatore. Tutti i giocatori di una rosa che deve giocare 50 partite sono tutti indispensabili, tutti. E quindi guai a pensare che un giocatore, siccome ha sbagliato una, due o tre partite, debba essere messo nel ripostiglio.

Il cambio portiere un po' ti porta a pensare che uno dei due sia stato bocciato? Beh, ti posso dire: nel momento in cui tu prendi Provedel sul mercato significa che tu già in mente avevi l'idea che potesse arrivare una fase della stagione in cui ci sarebbe stato bisogno anche di Provedel. Avevi messo un po' in conto, perché altrimenti non vai sul giocatore di esperienza italiano che è ancora pseudo titolare. Cioè non è il vecchio portiere che viene lì a fare il dodici e sta lì a guardare. Quindi più o meno te l'eri già immaginata questa cosa.

Ecco, non ti eri probabilmente immaginato di dover assistere a due clamorosi errori che portano inevitabilmente poi l'attenzione dei tifosi, dei media, a indicare un portiere che poi in porta, sappiamo, ha un bel valore. Purtroppo si è creata questa cosa per cui sei quello delle uscite sbagliate, dei gol sbagliati e diventa difficile anche difenderlo".