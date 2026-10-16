GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Brutta settimana per l'Inter. Oltre alla sconfitta col Club Brugge, Chivu perde anche Lautaro Martinez. Lesione per il capitano dell'Inter che dovrà stare fuori per 7 partite.

Infortunio

"È stato proprio quel contrasto, con il movimento da pantera e l’incisione da chirurgo che hanno composto la poesia del provvisorio 1-1 tra Inter e Bruges. In quel momento il muscolo di Lautaro Martinez si è lacerato, senza impedirgli di concludere la partita ma provocando le avvisaglie di un guaio serio. Oltre al danno, la beffa. Dopo aver perso contro il Bruges, l’Inter perde anche il suo capitano: lesione nella parte posteriore della coscia sinistra, nella zona dei flessori, stop previsto di 5-6 settimane. In sostanza, Chivu gli ha stretto la mano, ringraziandolo per lo spirito di servizio, e gli ha dato appuntamento a dopo la sosta. Ma ne avrebbe fatto volentieri a meno", scrive La Gazzetta dello Sport.

Getty Images

"Probabilmente Lautaro ha pagato la sua voglia di Champions League, l’ambizione feroce che martedì sera è mancata a tanti suoi compagni, che nemmeno il primo gol europeo dopo 11 mesi aveva saziato. Si fosse fermato nell’intervallo, quando ha avvertito il fastidio alla coscia, forse avrebbe evitato la lesione. Ma ha preferito stringere i denti, senza dire niente a nessuno, per provare a trascinarli alla vittoria. Gesto apprezzabile quanto autolesionistico. Da infortunato, Lautaro ha quasi segnato il 2-1 mettendo a sedere Sommer per poi calciare male e ha infilato in rete il pallone del 2-3. Spinto dall’adrenalina, ha ignorato i segnali che arrivavano dal corpo pur di andare fino in fondo".

Rientro

. Nel frattempo però Chivu deve riorganizzare l’attacco dell’Inter in 7 partite, due delle quali quasi decisive in Champions contro Shakhtar (in casa) e Feyenoord (in trasferta). Lautaro salterà anche il derby della notte di Halloween, il secondo consecutivo dopo l’incidente invernale, e il successivo scontro diretto contro il Como. E dovrà quasi certamente rinunciare alle amichevoli della nazionale argentina fissate durante la finestra di novembre: la prima è già ufficiale a Buenos Aires contro l’Uruguay, la seconda dovrebbe essere annunciata a breve contro la Costa Rica. Il ct Scaloni naturalmente si è messo subito in contatto con il suo centravanti per manifestargli sostegno".

Getty Images

Sostegno

"Il sostegno non verrà meno anche da parte sua, in queste settimane. Come nello scorso campionato Lautaro aveva deciso di andare in panchina per partecipare in qualche modo al derby di ritorno contro il Milan, è probabile che chiederà di stare vicino alla squadra nelle serate più delicate, magari già mercoledì prossimo a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. «E’ il nostro capitano, è un punto di riferimento per tutti. Già averlo a pranzo con noi ad Appiano è importante» diceva Chivu a febbraio, quando si era trovato in una situazione analoga. Pure da fermo, con la tempra del leader e gli occhi iniettati di bramosia, Lautaro può servire da esempio agli altri giocatori dell’Inter: grandi e piccini", chiude Gazzetta.