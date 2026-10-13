Le parole di Nicolò Tresoldi, attaccante del Bruges e tifoso milanista dichiarato, in vista di Inter-Bruges di Champions
VIDEO / Inter-Bruges: Calhanoglu si carica con la musichetta della Champions
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Bruges, Nicolò Tresoldi, attaccante del club belga, ha parlato così:
"Per me è un derby, è sempre stato il mio sogno giocare a San Siro, giocare contro l'Inter per me che sono milanista ancora meglio, è un sogno, spero di godermi questi 90' e di divertirmi il più possibile"
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