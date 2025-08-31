Lombardi: “Ausilio colonna Inter, penso resterà a Milano. Lookman…

Intervistato da TMW, Stefano Lombardi, noto agente, ha commentato alcuni temi caldi di mercato anche in ottica Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
Lookman?—
“Rimarrà all’Atalanta. Poi magari verrà fuori qualcosa dall’estero”.
Potrebbe essere il mercato di Piero Ausilio, che piace in Arabia…—
“Ausilio è una colonna portante dell’Inter. Un valore aggiunto. Credo che alla fine rimarrà in nerazzurro”.
