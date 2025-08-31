Lombardi: “Ausilio colonna Inter, penso resterà a Milano. Lookman…

FC Inter 1908
Intervistato da TMW, Stefano Lombardi, noto agente, ha commentato alcuni temi caldi di mercato anche in ottica Inter
Intervistato da TMW, Stefano Lombardi, noto agente, ha commentato alcuni temi caldi di mercato anche in ottica Inter. Ecco le sue dichiarazioni:

Lookman?

“Rimarrà all’Atalanta. Poi magari verrà fuori qualcosa dall’estero”.

Potrebbe essere il mercato di Piero Ausilio, che piace in Arabia…

“Ausilio è una colonna portante dell’Inter. Un valore aggiunto. Credo che alla fine rimarrà in nerazzurro”.

(Fonte: TMW)

