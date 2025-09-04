Lautaro sorride: “Pallone d’oro 2025? Sono io. Il mio gesto superstizioso…”

Il capitano dell'Inter sulla prima pagina di France Football: l'intervista sarà pubblicato sabato e intanto il giocatore ha risposto a domande in 60 secondi

Eva A. Provenzano Caporedattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 22:02)

In un'intervista esclusiva che sarà pubblicata sabato su "France Football", l'attaccante argentino Lautaro Martinez partecipa al gioco "60 Seconds Gone", 60 secondi per rispondere. Un'occasione per conoscere meglio il leader dell'Inter, che ambisce è tra i candidati al prossimo Pallone d'oro. Il titolo del giornale in copertina è "Aspiro ad essere più riconosciuto".

"Chi è veramente Lautaro Martinez? Per conoscere meglio l'attaccante argentino, gli abbiamo posto quante più domande possibili in 60 secondi. L'intervista completa è disponibile sul numero di settembre di France Football, in edicola questo sabato", si legge sul quotidiano l'Equipe. Intanto un'anticipazione delle sue risposte in un video pubblicato sul sito del giornale:

-Il Pallone d'oro 2025?

Lautaro Martinez (risponde sorridendo il giocatore dell'Inter.ndr).

-Il difensore più forte mai affrontato?

Sergio Ramos.

-Qual è il giocatore che ti ha ispirato da bambino?

Radamel Falcao.

-Un gesto superstizioso prima di entrare in campo?

Ringrazio Dio, gli chiedo vada tutto bene, poi bacio i miei parastinchi dove c'è la foto dei miei bimbi.

-La prima cosa che fai dopo una partita?

Parlare con mia moglie, la mia famiglia nel bene e nel male a seconda della mia partita e del mio umore, ma parlo con loro.

-Il miglior assist man con cui hai giocato?

Messi.

-Esultanza preferita?

La mia (e mima quella del Toro).

-Il piatto argentino preferito?

La torta di patate.

-Cosa saresti diventato se non fossi stato un calciatore?

Sicuramente sarei stato un lavoratore come lo sono i miei genitori, ma non so che tipo di lavoro avrei fatto.

-Messi in una parola?

Extraterrestre.

(Fonte: L'Equipe)