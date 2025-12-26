Udinese, Runjaic: “Zaniolo? Scritte cavolate sul motivo del cambio”

"É stata una brutta prestazione, l'avevamo approcciata bene fino al cartellino rosso. Si può perdere giocando in 10 ma poi bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta. Vogliamo riscattarci contro la Lazio, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Comunque non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo. Eravamo reduci da una bella prestazione e dobbiamo essere quella squadra lì, non posso garantire il risultato, ma possiamo fare molto meglio in termini di atteggiamento, davanti ai nostri tifosi il cui supporto non è mai mancato. Il lato bello del calcio è che dopo pochi giorni puoi provare a rifarti da una sconfitta, abbiamo analizzato l'avversario e anche parlato del fatto che si può vincere anche in 10, non bisogna mollare. Il Napoli dopo aver perso contro di noi ha reagito vincendo la Supercoppa, questa è la differenza tra una squadra come la nostra e una grande squadra, che mantiene alto il livello delle prestazioni e reagisce così alle sconfitte".

"Bisogna analizzare tutti i falli fatti e a volte qualche fallo che gli è stato fischiato contro secondo me non c'era, comunque è un ragazzo che lotta molto e di falli ne subisce anche tanti, prende molti colpi, è un giocatore che vuole avere la palla, è un ragazzo molto importante per noi. E' un ragazzo con obiettivi molto chiari, non ho notato un numero eccessivo di falli da parte sua, in un duello è un 50 e 50, sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo numero di gol. Poi ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, è così e non posso farci nulla, posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità. E' un ragazzo molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle, dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano, abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere, non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un'analisi completa. Questo è stato il mio approccio. Avete ragione a guardare a quello che ha fatto il Genoa, però ha comunque perso, il nostro stesso risultato, a volte può essere meglio perdere 5-1 e non 1-0 all'ultimo minuto, ci sono sempre tante cose da considerare, quel che è certo è che non dobbiamo ripetere quanto visto con la Fiorentina. La squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile, sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo e maturando e per quanto riguarda Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo fantastico, da tutelare, si mette tanta pressione sulle spalle, a volte troppe, penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni. Anche come staff tecnico lavoriamo per imparare di partita in partita".