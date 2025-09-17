FC Inter 1908
Heitinga: “L’Inter è l’Inter, una delle migliori in Europa. Chivu? Bentornato, rapporto speciale”

Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Ajax Heitinga ha parlato della gara di stasera contro l'Inter e del tecnico dei nerazzurri Chivu
Intervistato da Prime Video, il tecnico dell'Ajax Heitinga ha parlato della gara di stasera contro l'Inter e del tecnico dei nerazzurri Chivu:

"È speciale essere qui e lo sarà ancora di più in Champions League. Non vedo l'ora di sentire l'atmosfera con i nostri tifosi a supportarci perché è quello di cui avremo bisogno contro l'Inter. Dobbiamo essere realistici la nostra fase a gironi sarà dura. Avrei preferito giocare contro l'Inter non a inizio stagione, ma va bene così. Sono una squadra forte, davvero forte. Sono tanti anni che giocano insieme e nelle ultime tre stagioni hanno giocato due finali di Champions. Sarà sicuramente una partita dura per noi". 

Quali sono le tue impressioni sull'Inter di Chivu?

"Forse nelle ultime stagioni non hanno raccolti i risultati a cui sono abituati, ma l'Inter rimane l'Inter. Li ho visti giocare nella scorsa stagione con il Manchester City, perché vivevo in Inghilterra e lavoravo per il Liverpool. Sono una squadra davvero forte, con giocatori eccezionali che fanno la differenza. Per me sono una delle squadre migliori in Europa". 

Giocare con Chivu deve essere stato educativo... Ci sono momento divertenti che ricordi?

"Per me o per lui? Ho davvero un rapporto speciale con Chivu. Quello che ricordo è che una volta arrivato da giovane in prima squadra, sono stato fuori per un grave infortunio per 15 mesi. In quel periodo Cris c'è sempre stato per me. Era il capitano, sono stato fuori per parecchio tempo ma lui mi è stato molto vicino. Non vedo l'ora di vederlo domani per dargli un grande abbraccio. Ovviamente voglio batterlo, ma per farlo dovremo essere molto bravi". 

Messaggio per lui?

"Bentornato a casa, questo è stato anche il suo palcoscenico. Lui fa ancora parte dell'Ajax, oltre a far parte della storia dell'Inter. Ma rimane un giocatore che ha fatto tanto per questa squadra. 

