"È speciale essere qui e lo sarà ancora di più in Champions League. Non vedo l'ora di sentire l'atmosfera con i nostri tifosi a supportarci perché è quello di cui avremo bisogno contro l'Inter. Dobbiamo essere realistici la nostra fase a gironi sarà dura. Avrei preferito giocare contro l'Inter non a inizio stagione, ma va bene così. Sono una squadra forte, davvero forte. Sono tanti anni che giocano insieme e nelle ultime tre stagioni hanno giocato due finali di Champions. Sarà sicuramente una partita dura per noi".