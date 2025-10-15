L'Italia ha faticato nel primo tempo contro Israele prima di sbloccare il risultato con un rigore procurato e segnato da Retegui. L'attaccante ex Atalanta ha poi raddoppiato nel secondo tempo, prima del definitivo 3-0 di Mancini.
Sabatini: “Voglio dire una cosa su Barella. Esposito? Gol mangiato clamoroso ma…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Sandro Sabatini ha parlato anche di Esposito, che ha sprecato una grande chance allo scadere:
"Nel secondo tempo è entrato anche Pio Esposito che ha sbagliato un gol clamoroso: stavolta ha semplicemente corso, si è battuto con generosità ma non ha brillato come fatto in Estonia. In ogni caso nominare Retegui e Pio Esposito, insieme a Kean, vuol dire nominare tre grandi certezze per il ruolo di centravanti che recentemente aveva dato preoccupazioni a qualsiasi CT. Tre così forti e di livello internazionale l'Italia può mostrare con orgoglio, non tutte le Nazionali hanno tre attaccanti così forti"
"Non posso unirmi al coro di entusiasmo per un secondo posto che resta deludente, Gattuso "festeggia" la quarta vittoria di fila ma c'è ancora tanto da lavorare. La Nazionale non si esprime in maniera adeguata e rispettosa nel confronto con le prestazioni nei loro club: uno come Barella che è trascinante nell'Inter, in Nazionale non lo è. Per andare al Mondiale servirà che tutti giochino con serenità, voglia e brillantezza oltre alla disposizione tattica migliore"
