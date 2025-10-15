L'Italia ha faticato nel primo tempo contro Israele prima di sbloccare il risultato con un rigore procurato e segnato da Retegui. L'attaccante ex Atalanta ha poi raddoppiato nel secondo tempo, prima del definitivo 3-0 di Mancini.

"Nel secondo tempo è entrato anche Pio Esposito che ha sbagliato un gol clamoroso: stavolta ha semplicemente corso, si è battuto con generosità ma non ha brillato come fatto in Estonia. In ogni caso nominare Retegui e Pio Esposito, insieme a Kean, vuol dire nominare tre grandi certezze per il ruolo di centravanti che recentemente aveva dato preoccupazioni a qualsiasi CT. Tre così forti e di livello internazionale l'Italia può mostrare con orgoglio, non tutte le Nazionali hanno tre attaccanti così forti"