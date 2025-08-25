Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Torino, Davide Vagnati ha parlato così del match di San Siro:
"L'ambizione deve essere dentro di noi, abbiamo un grande pubblico, è una piazza importante. Dobbiamo guardare in faccia alla realtà, abbiamo inserito tanti ragazzi nuovi, Baroni ha ottime idee e stiamo cercando di migliorare giorno dopo giorno, dobbiamo essere concentrati"
"Nel mercato può succedere di tutto, a sinistra abbiamo una casella vuota anche se c'è Lazaro che può giocare lì. Abbiamo bisogno di un rinforzo, vedremo. Oristanio? Abbiamo cercato di capire le esigenze del mister, abbiamo bisogno di un giocatore come Asllani, vedremo se ci sarà qualcosa da fare. Con Baroni cerchiamo anche il bel gioco, abbiamo preso giocatori di qualità, siamo fiduciosi"
