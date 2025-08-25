Vlasic: “Inter fortissima, siamo qui per dimostrare di potercela giocare”

FC Inter 1908
news

Ecco le parole di Vlasic, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita di Inter-Torino
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Torino, Vlasic ha parlato così del match di San Siro:

"C'è un nuovo allenatore, ci sono nuovi giocatori. Al mister piace giocare a calcio dal basso, lavoriamo duro per ripagare la sua fiducia, sperando di fare meglio dell'anno scorso. Inter fortissima, siamo qui per dimostrare di poter giocare contro queste squadre. Obiettivo? Fare meglio dell'anno scorso"

