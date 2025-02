“Non c’è dubbio che quello dell’assistente è stato un errore molto grave, anche se in assoluta buona fede, questo è bene ribadirlo. Il Var è nato proprio per evitare distorsioni ed errori di questo genere, dunque bisogna fare una riflessione. Io non mi faccio tante illusioni sul 1º Marzo, quando si riunirà l’IFAB, questo organismo della FIFA che era una volta di stampo giurassico; ora con l’avvento di altri dirigenti le cose sono un pochino migliorate da questo punto di vista. Noi per esempio abbiamo Collina. Ribadisco che non mi faccio tante illusioni, anche perché non è all’ordine del giorno della riunione del 1º Marzo il problema del dell’ampliamento e della revisione del protocollo. Si parlerà piuttosto dell’idea di applicare sui calci di rigore il sistema degli shootout post supplementari. In pratica sulla respinta del portiere non si potrebbe ribattere il pallone in porta, mentre un’altra idea che sarà discussa è quella di ampliare da sei a otto secondi il tempo per cui i portieri possono trattenere il pallone nelle mani. Infine c’è l’ipotesi, già alimentata con successo nei campionati europei, secondo la quale soltanto i capitani possono parlare con l’arbitro, e mi viene da dire magari! È ora che finiscano quei capannelli, quegli assalti all’arbitro, perché gli arbitri sbagliano e continueranno a sbagliare, ma anche noi non li aiutiamo per niente. Alcuni tecnici vanno spesso a cerca di ali lì dichiarando di non conoscere i criteri del regolamento, ma se non li conosci tu sono problemi tuoi che non ti aggiorni”.