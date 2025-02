Interpellato sul suo avvenire, Federico Balzaretti, ex calciatore, si è espresso così a Cronache di Spogliatoio: "Per me diventerà tanta roba, sì: per me sì. Potrebbe anche fare il quarto attaccante all'Inter, ma il percorso ideale sarebbe fargli fare un anno ancora intermedio, potrebbe essere utile. Mi ricorda Toni, è un attaccante così: ha anche una bella mobilità".