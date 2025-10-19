FC Inter 1908
Inter, i complimenti a Valentino Rossi per la vittoria nella 8 ore di Indianapolis: “Storico!”

I nerazzurri hanno celebrato il trionfo del pilota di Tavullia sul circuito americano, 17 anni dopo l'ultima volta
Fabio Alampi Redattore 

Trionfo storico per Valentino Rossi che, al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt, ha conquistato la 8 Ore di Indianapolis insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde, suoi compagni di equipaggio. Un successo che arriva 17 anni dopo quello ottenuto in MotoGP in sella alla sua Yamaha.

L'Inter, tramite i propri canali social, ha voluto festeggiare il pilota di Tavullia, grande tifoso nerazzurro: "STORICO VALENTINO! Dopo 17 anni vittoria a Indianapolis. Complimenti a Valentino Rossi e all'equipaggio del team Wrt per la vittoria nella 8 Ore".

