Trionfo storico per Valentino Rossi che, al volante della Bmw M4 GT3 Evo numero 46 del team Wrt, ha conquistato la 8 Ore di Indianapolis insieme al belga Charles Weerts e al sudafricano Kelvin van der Linde, suoi compagni di equipaggio. Un successo che arriva 17 anni dopo quello ottenuto in MotoGP in sella alla sua Yamaha.
Inter, i complimenti a Valentino Rossi per la vittoria nella 8 ore di Indianapolis: “Storico!”
I nerazzurri hanno celebrato il trionfo del pilota di Tavullia sul circuito americano, 17 anni dopo l'ultima volta
L'Inter, tramite i propri canali social, ha voluto festeggiare il pilota di Tavullia, grande tifoso nerazzurro: "STORICO VALENTINO! Dopo 17 anni vittoria a Indianapolis. Complimenti a Valentino Rossi e all'equipaggio del team Wrt per la vittoria nella 8 Ore".
