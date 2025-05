Vampeta, ex centrocampista brasiliano che ha vestito le maglia sia dell’Inter che del Paris Saint-Germain, ha parlato in un'intervista esclusiva a TuttoMercatoWeb della finale di Champions League del 31 maggio a Monaco. "Ritengo che questa finale sia molto equilibrata, entrambe le squadre hanno un'identità di gioco ben precisa e la capacità di vincere in modi differenti. Personalmente, tiferò per il Paris Saint-Germain, sperando che i francesi riescano finalmente a conquistare il loro primo trofeo europeo. Sarebbe un grande traguardo per la compagine di Luis Enrique e un momento storico per tutto il club".