Anche Javier Zanetti era a Budapest per la finale di Champions League tra Arsenal e PSG: le sue parole a Marca

Matteo Pifferi Redattore 31 maggio - 12:16

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Anche Javier Zanetti era a Budapest per la finale di Champions League tra Arsenal e PSG, vinta dai francesi dopo i calci di rigore. Durante una lunga intervista a Marca, il vicepresidente dell'Inter ha ricordato anche la finale vinta nel 2010:

"Se ricordo quello che ho fatto il giorno prima della finale? Sì, era a Madrid e non ho dormito molto. Per noi era un'enorme opportunità. Soprattutto per me, visto che avevo trascorso tutta la mia vita all'Inter, ed essere il capitano di quella squadra era incredibilmente emozionante. Per fortuna, sono riuscito a vincere la partita con i miei compagni e ad alzare il trofeo. È stata un'esperienza indimenticabile che ricorderò per sempre".

Essere capitano significava avere maggiori responsabilità?

"Ho dormito poco per via di ciò che significa giocare una finale di Champions League e per avere l'opportunità di rendere felici tanti tifosi dell'Inter".

È stato quello il momento più iconico della tua carriera sportiva?

"Sì, a Madrid c'erano molti tifosi dell'Inter che facevano il tifo per noi, e quando la partita è finita, vedere le immagini di tutta la città vestita con i colori della squadra è stato emozionante".

Come vedi i Mondiali in generale?

"Sarà un Mondiale equilibrato perché ci sono grandi squadre: Francia, Argentina, Spagna, Portogallo, Germania... Penso che sarà un torneo fantastico da vedere"

Mastantuono è stato escluso dalla lista, cosa ne pensi?

"L'Argentina ha grandi giocatori, e quando si guarda chi non viene convocato, di solito si tratta di un grande giocatore. Per me, Mastantuono è uno di questi, e ha l'età dalla sua parte. Penso che abbia ancora molti anni di carriera davanti a sé e che avrà sicuramente l'opportunità di giocare in altri Mondiali".